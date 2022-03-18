Her paylaşımı olay 'Dedim olabilir' Ebrar Karakurt annesinin boyuyla fena dalga geçti!
Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini kırıp geçiren Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, annesiyle ilgili paylaşımıyla yine takipçilerini gülümsetti
Yer aldığı şampuan markasının reklamında 'Dedim olabilir' sloganıyla özdeşleşen, İtalya'ya transfer olan milli skorer Ebrar Karakurt, Instagram'da bu kez annesiyle dalga geçtiği paylaşımıyla beğeni ve yorum rekoru kırdı!
Başarılı voleybolcunun annesi ile yaptığı sempatik ve güldüren paylaşım, kısa sürede adına açılan hayran sayfaları tarafından da çokça kez paylaşıldı.
Annesinin boyunun kendisinden kısa olmasını ti'ye alan voleybolcu, annesi ile yan yana geldiği fotoğrafını paylaştı. 1,96'lık Ebrar, annesinin boyunun 1.10 olduğunu belirterek esprili bir paylaşım yaptı.
Ebrar Karakurt'un, sempatik tavırları ve kariyerindeki başarısı kısa sürede ününü Türkiye dışına taşırdı ve İtalyan takımına transfer oldu.