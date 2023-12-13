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Her gün soda içmenin tehlikeleri ortaya çıktı, öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz

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Her gün soda içmenin tehlikeleri ortaya çıktı, öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz

Çoğu insanın severek tükettiği soda, yanlış tüketimi sonucu bir zarara dönüşüyor. Kana kana soda içmeyi bir kenara bırakın ve sodanın bu zararlarına mutlaka kulak verin. İşte sodanın bilinmeyen zararları ve etkileri..

Her gün soda içmenin tehlikeleri ortaya çıktı, öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz

Soda, pek çok insan için vazgeçilmez içeceklerden biridir. Sıklıkla tüketilen sodayı kimi insan, mide rahatsızlıklarını gidermek için tüketir.

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Her gün soda içmenin tehlikeleri ortaya çıktı, öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz

Sodalar; farklı tat, şeker veya tatlandırıcılar ilavesiyle çeşit çeşittir. Soda, zararsız bir içecek gibi görünse de sağlığımız için pek çok zararı beraberinde getirebilir.

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Her gün soda içmenin tehlikeleri ortaya çıktı, öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz

Doğru ve yeterli miktarda tüketildiği takdirde faydalı olan soda, yanlış tüketimi sonucu bir dizi tehdit oluşturabilir.

İşte sodanın bilinmeyen zararları…

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Her gün soda içmenin tehlikeleri ortaya çıktı, öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz

Pek çok insan, her gün soda içmeden yapamaz. Ancak her gün soda içmenin en bilinen zararı, kilo alımını tetiklediğidir. Çünkü gazlı içeceklerin çoğunda, früktoz ve mısır şurubu bulunur.

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