Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz

Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz

Sarımsağın faydalarını elbetteki saymakla bitiremeyiz. Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz - Sayfa 1

6 adet ızgarada pişirilmiş sarımsak... Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:

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Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz - Sayfa 2

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜZENLER Kolesterol seviyesini düzenler, damarların temizlenmesini sağlayarak kalp hastalıklarından korur.

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Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz - Sayfa 3

Vucütta biriken ağır metallerin... Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.

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Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz - Sayfa 4

Doğal antibiyotik: Doğal antibiyotik kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribi önler.

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