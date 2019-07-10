Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz
Sarımsağın faydalarını elbetteki saymakla bitiremeyiz. Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.
6 adet ızgarada pişirilmiş sarımsak... Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:
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KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜZENLER Kolesterol seviyesini düzenler, damarların temizlenmesini sağlayarak kalp hastalıklarından korur.
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Vucütta biriken ağır metallerin... Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.
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Doğal antibiyotik: Doğal antibiyotik kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribi önler.
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