Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde üretilen ve yörenin önemli bir geçim kaynağı olan ceviz reçeli, uzun uğraşlar sonucu hazırlanarak yurt dışına gönderiliyor.
Yağ oranı, tadı ve ince kabuğu gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen cevizler, 40 günlük meşakkatli sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.
Tam olgunlaşmadıkları dönemde tek tek toplanan taze cevizler, kabukları soyulduktan sonra yaklaşık 10 gün suda bekletiliyor.
Daha sonra birkaç işlemden daha geçirilerek kaynatılan cevizler, katkı maddesi kullanılmadan reçel haline getirilerek paketleniyor.
Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan ceviz reçeli, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderiliyor.