Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

Yağ oranı, tadı ve ince kabuğu gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen cevizler, 40 günlük meşakkatli sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.