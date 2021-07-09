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Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde üretilen ve yörenin önemli bir geçim kaynağı olan ceviz reçeli, uzun uğraşlar sonucu hazırlanarak yurt dışına gönderiliyor.

Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

Yağ oranı, tadı ve ince kabuğu gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen cevizler, 40 günlük meşakkatli sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.

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Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

Tam olgunlaşmadıkları dönemde tek tek toplanan taze cevizler, kabukları soyulduktan sonra yaklaşık 10 gün suda bekletiliyor. 

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Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

Daha sonra birkaç işlemden daha geçirilerek kaynatılan cevizler, katkı maddesi kullanılmadan reçel haline getirilerek paketleniyor.

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Her derde deva Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Avustralya Çin sıraya girdi!

Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan ceviz reçeli, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderiliyor.

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