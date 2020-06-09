Her arabanın yüzde 71'i vergi! 1 otomobil kendimize 5 otomobil devlete alıyoruz
TÜRKİYE'de, sıfır kilometre araçlar biraz can yakıyor. Üst üste eklenerek katlanan vergilerle ülkede otomobillerdeki vergi yükü yüzde 71’den başlıyor. Peki, alıcının bire alacağı araç nasıl beş oluyor? işte açıklaması..
Önceki gün Saadet Partisi Ayaş İlçe Başkanı Cengiz Zeyrek'in Türkiye'de otomobillerin üzerindeki vergi yükünü vurgulamak için sosyal medyada paylaştığı, “Ali araba almak için bayiye gitti. 100 bin TL'lik aracı toplam vergiler ve bankadan aldığı krediye ödeyeceği faizle 430 bin TL'ye alıyor. Yani Ali 1 araba kendine, 2 araba devlete, 1 araba da bankaya aldı” mesajı gündem yaratmıştı. Evet Zeyrek'in vergi yüküyle ilgili mantığı doğru ama çıkış fiyatına ilişkin hesabı biraz yanlıştı.
Aslında Türkiye'de yıllardır otomotiv sektöründeki yüksek ve karmaşık vergi sistemi tartışılıyor. Bildiğiniz gibi zaten yüzde 45 ile 160 arasında çok yüksek oranlarda olan ÖTV uygulaması, 3 sene önce bir de matraha dayalı (vergisiz araç fiyatı) kademelendirilerek daha da karmaşık oldu. Bunun üzerine yüzde 18 KDV'nin eklenmesi ve ardından her yıl 2 kez yine kademeli MTV'nin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) alınması hem vatandaş hem de sektör için içinden çıkılmaz bir durum yarattı.
Vergi yükü yüzde 206'ya çıkıyor: Bugün otomobillerin matrah fiyatlarına bağlı olarak ÖTV oranları yüzde 45'ten başlayıp yüzde 160'a çıkarken, bunun üstüne bir de yüzde 18 KDV ekleniyor. Bu da şu an Türkiye'de otomobillerin üzerindeki vergi yükünün yüzde 71 ile 206 arasında değiştiğini ortaya koyuyor.
Sözcü Gazetesinin haberine göre 300 bin TL'lik otomobil nasıl 1.5 milyon oluyor?
Türkiye, ABD'nin çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergi kararına karşı misilleme yaparak ABD menşeli araçların ithalatına 2 yıl önce ek yüzde 60 vergi getirmişti. Bu da eklenince Türkiye'de bir otomobilden alınan en yüksek vergi yüzde 400'e kadar çıkıyor