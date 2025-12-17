Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya

Hepsiburada, teknoloji, moda, ev yaşam ve kozmetik gibi farklı kategorilerde hazırladığı "Yılbaşı Pazarı" kampanyasıyla, dekorasyon ürünlerinden hediye seçeneklerine uzanan geniş ürün yelpazesini avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, yeni yıl öncesi artan alışveriş talebini karşılamak amacıyla giyilebilir teknolojiden beyaz eşyaya, tekstilden kadın girişimci ürünlerine kadar birçok alanda kampanya başlattı.

Platformda, yeni yıl hazırlıkları kapsamında dekorasyon ürünleri, sofra takımları, yılbaşı ağacı süsleri ve mumlar gibi seçenekler yer alırken, teknoloji, moda, aksesuar, küçük ev aletleri, kitap ve oyuncak kategorilerinde hediye alternatifleri sergileniyor.

Teknoloji kategorisindeki fırsatlar kapsamında, seçili giyilebilir teknoloji ürünlerinde 7 bin lira ve üzeri alışverişlerde 300 lira kupon avantajı sağlanıyor. Bilgisayar ve oyuncu ekipmanlarında sepette yüzde 5 net indirim uygulanırken, telefon kılıfları ve ekran koruyucularda yüzde 25'e varan, kulaklık ve powerbank gruplarında ise sepette yüzde 5 ila 15 arasında indirimler sunuluyor.

Ev ve yaşam ürünlerinde indirim fırsatları

Küçük ev aletleri kategorisinde robot süpürgeler ve kahve makineleri ile beyaz eşya grubundaki çamaşır, kurutma makineleri ve buzdolaplarında sepette yüzde 10 net indirim yapılıyor. Televizyonlarda ise sepette yüzde 5 ila 10 arasında değişen indirim oranları uygulanıyor.

Evini dekore etmek isteyen kullanıcılar için seçili marka ürünlerde ek 300 lira indirim veya sepette yüzde 80'e varan indirim imkanı tanınıyor. Sofra grubu ürünlerinde ise ünlü markalarda her 5 bin liraya 1000 lira indirim veya sepette yüzde 45 indirim seçenekleri bulunuyor.

Moda kategorisinde seçili giyim ürünlerinde çoklu alımlarda yüzde 40 net indirim veya sepette yüzde 70'e varan indirimler yer alıyor. Ayakkabı ve çanta grubunda yüzde 50 net indirim, aksesuar kategorisindeki güneş gözlüklerinde ise yüzde 45 indirime ek 1000 lira kupon fırsatı sunuluyor.

Kozmetikte de sepette seçili ürünlerde yüzde 30 indirim veya sepette 250 lira indirime ek 300 lira kupon sunuluyor. Kişisel bakım ürünlerinde ise seçili markalarda sepette yüzde 25'e varan indirim yapılıyor.

Kadın girişimcilerin ürünleri Trump AVM'de sergileniyor

Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de kampanya kapsamında yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Öte yandan, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı", 20 Aralık'a kadar Trump AVM'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Pazarda, girişimci kadın markalarının yeni yıla özel ürün seçkileri sergileniyor.