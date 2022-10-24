HepsiBurada'da skandal satış! Çocuk oyuncakları kategorisinde 'penis yastık' satışa koydular

Türkiye'nin en bilinen sanal alışveriş sitelerinden biri olan HepsiBurada'da skandal satış. HepsiBurada'da “ZSSLD” adlı bir mağaza açan satıcı, çocuk oyuncakları kategorisinde penis yastık satışı yapılıyor...

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Türkiye’de ve dünyada çocuklara yönelik cinsel istismar olayları artarken HepsiBurada'da tartışma yaratacak skandal bir satış ortaya çıktı. HepsiBurada'da “ZSSLD” adlı bir satışçı tarafından çocuk oyuncakları kategorisinde penis yastık satışı yapılıyor.

“ZSSLD 80 cm Penis Pelüş Yastık Dolması Yastık Bebek Kız Arkadaşı İçin Hediye” başlıklı oyuncak için siteye konulan fotoğrafta penis şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğuna benzeyen manken olduğu görülüyor.

Pedofili suçu kapsamına girecek satıştan HepsiBurada yönetiminin haberinin olup olmadığı var ise bu satışa nasıl izin verildiği merak ediliyor.

e-ticaret siteleri üzerinden söz konusu pedofili içeren satışların yapılması yeni değil. Daha önce de Alibaba.com sitesindeki çocuk mayolarının da “sevimli seksi çocuk bikinileri”, “çocuklar için seksi mayolar” ifadeleri ile satışa sunulması tepki toplamıştı.

Üstelik bu şirketlerin söz konusu mayoları Türkiye’den satış yaptığı ortaya çıkmıştı.