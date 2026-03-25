BIST 13.037
DOLAR 44,35
EURO 51,48
ALTIN 6.481,16
HABER /  EKONOMİ

Hepsiburada ve HepsiJET uluslararası iş güvenliği ödülü aldı

Hepsiburada ve HepsiJET, British Safety Council tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde (International Safety Awards) iki ödül kazandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek standartlara sahip kuruluşları ödüllendiren etkinlikte Hepsiburada, 'Distinction' (Üst Seviye), HepsiJET ise 'Merit' (Başarı Seviyesi) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Büyük ölçekli ve yüksek risk barındıran '45 üstü çalışan' kategorisinde değerlendirilen Hepsiburada, çalışan güvenliği ve memnuniyetini sistematik bir şekilde ele alan yaklaşımı nedeniyle ödüllendirildi. İş yeri ve çalışan güvenliğini odağına alan çalışmalarıyla HepsiJET de kargo  sektöründe ilgili kategoride ödülün sahibi oldu.

Her iki başarının temelinde, Hepsiburada ve HepsiJET'in tüm operasyonlarına yön veren 'Hepsigüvende' ortak yaklaşımı yer alıyor. Bu anlayış doğrultusunda her iki şirket de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını tüm organizasyona yayılan bir kültür olarak ele alıyor.

