Hepsiburada Efsane Cuma 2019 ne zaman indirimli ürünler tam liste!
Her sene kasım ayının sonlarında başlayan Black Friday 2019 indirimleri başladı. Efsane Cuma kapsamında onlarca marka büyük indirimler yapacak. Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden 21 Kasım saat 21.00'de başladı. Hepsiburada Efsane Cuma indirimlerini online ya da telefonunuzdan takip edebilirsiniz.
Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 2019 başladı, milyonlarca alışveriş tutkunu Black Friday kapsamında hepsiburada indirimlerini görüntülemek için online alışverişe başladı.Peki hepsiburada efsane cuma indirimleri kaç gün sürecek, Black Friday indirimleri ne zaman bitecek?
Hepsiburada'nın Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma kampanyasında ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ayakkabı, ev tekstili gibi pek çok farklı ürün yer alacak.
Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.
Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.