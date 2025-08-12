Hepsi toplatılıyor! Oda kokusundan okul formasına birçok marka ifşa oldu!
Ticaret Bakanlığı sahada teftişlerine devam ediyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak veya yönetmeliğe aykırı ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşalıyor. Son olarak ise Bakanlık üç markanın daha ürününü listeye ekledi. Birçok AVM'de mağazası olan o marka da listede yerini aldı. İşte detaylar...
Vatandaşın sağlığını tehlikeye atma riski bulunan veya yönetmeliğe aykırı olan ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından ifşalanmaya devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, giyime hatta ev eşyalarına kadar pek çok ürün listede yer alıyor. Bakanlığın listesine giren ürünlerden en dikkat çekici olanı ise dev markaların ürünleri oluyor.
Bakanlık tarafından güncellenen listeye göre oda kokusu ve çocuk giyim ürünleri yer aldı. Buna göre, 3 ürünün de piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.
OKUL FORMASI LİSTEYE GİRDİ!
Edirne Şükrüpaşa İlkokulu ünifroması olan üründe boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. Güvensizlik nedeni ise şu şekilde açıklandı:
"Çocuk Tekstili Ürünün Kapüşon Kısmında Büzme İpi Bulunması Nedeniyle; Ts En 14682 - Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri - Özellikler Kısım 3.2'Ye Aykırılık Tespit Edilmiştir"