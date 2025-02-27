Hepsi tek tek ifşa edildi! Yeni listede o markalar da var, içindeki başka çıktı

ZEYTİNYAĞLARINDA HEP AYNI HİLE

Bakanlığın paylaştığı "Taklit veya Tağşiş-1" listesinde "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması" gibi uygunsuzluklar yer alıyor. Örnek olarak da; farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi ve benzerleri örnek gösteriliyor. "Taklit veya Tağşiş-2" listesinde ise "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması" gibi uygunsuzluklar bulunuyor. Örnek olarak da tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması ve benzerleri gösteriliyor.