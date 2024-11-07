Hepsi tek tek değişiyor! İşte yeni stajyer, engelli, işsizlik maaşları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekerek, Yaşam standartlarını yükselteceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zammın konuşulduğu asgari ücret için ise milyonlarca vatandaş merakla bekliyor.