Hepsi tek tek değişiyor! İşte yeni stajyer, engelli, işsizlik maaşları
Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala, asgari ücretle beraber artış gösterecek diğer ücretler de merak ediliyor. Peki hangi kalem ne kadar artış gösterecek? İşsizlik ödeneklerinden kıdem tazminatı tabanına kadar yeni ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar...
Yıl sonuna doğru geldikçe asgari ücrete dair gelişmeler kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Yaklaşık 1 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelere başlayacak.
Asgari ücret pek çok kalemi de doğrudan etkileyecek.
İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekerek, Yaşam standartlarını yükselteceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zammın konuşulduğu asgari ücret için ise milyonlarca vatandaş merakla bekliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, tahminler asgari ücrete %30 civarında zam yapılacağı yönünde.
Rakama dökmek gerekirse 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık %30 artışla 22.102 TL olacağı öngörülüyor.