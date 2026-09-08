Hepsi kararlılıkla uygulanacak! Okul tedbirleri devrede: Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve şehirlerin emniyeti için tüm kurumlarla çalışmalara devam edileceğini belirtti. Okullarda evlatların huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel öncelik olarak vurgulandı.

Okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

Huzur ve güvenliğin hayatın her alanında kalıcı hale getirilmesinin önemli hedeflerinden birinin 'Terörsüz Türkiye' olduğu belirtildi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleneceği ve süreci zehirleyecek hiçbir istismara müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

"OKULLARIMIZDA HUZUR VE GÜVEN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarımızda evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizdendir. Kabine Toplantımızın ardından muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladıkları üzere, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Huzur ve güvenliği hayatın her alanında kalıcı hale getirme irademizin en önemli hedeflerinden biri de ‘Terörsüz Türkiye’dir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.