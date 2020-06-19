Hepsi grubundan Cemre Kemer paylaştı Yasemin Yürük anında yorum yaptı
Kavgalı ayrılan Hepsi grubu barıştı, Cemre Kemer, beraber fotoğraflarını paylaşınca Yasemin Yürük, hemen yorumunu yaptı.
Bir dönem adından çok söz ettiren, hatta beraber dizi bile çeken Hepsi grubu 2009 yılında olaylı bir şekilde dağıldı. O dönemler gruptan Gülçin, grup üyeleriyle olaylı bir şekilde küstü ve ayrıldı.
İlk olarak geçtiğimiz ay Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.
Cemre Kemer, 12 yıl sonra Instagram hesabından, ''Oldies but goldies'' notuyla yıllar sonra ilk defa ''Hepsi'' paylaşımı yaptı. Yasemin Yürük ise fotoğraflara ''Ayy en sevdiğim fotoğraflarımız'' yorumunu yaptı.
Peki, Hepsi paylaşımları yapan Cemre Kemer kimdir?
17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Cemre Kemer, Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'ne girdi.