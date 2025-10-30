Hepsi Grubu üyesi Yasemin Yürük ile Pascal Nouma aşk mı yaşıyor?
Dansları, şarkılarıyla dikkat çeken ve yıllar önce dağılan Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Uzun süredir ortalarda olmayan iki ünlü isim bu iddia ile sevenlerini sevindirdi.
Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi, 2000'li yılların en popüler gruplarından biriydi. 2014'te grup kariyerini noktaladı. Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük hakkında bir iddia ortaya atıldı.
Çekimleri Belçika'da devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında Yasemin Yürük ile eski futbolcu Pascal Nouma'nın birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü.
YARIŞMA HAKKINDA:
İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından milyonlar izleyiciyi ekranlara kitleyen 'The Traitors', Belçika'da bir şatoda çekiliyor.