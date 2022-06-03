Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi
Yaptığı bestelerle, dillere pelesenk olan şarkılarla, uçuk kaçık tavırlarıyla sevilen sanatçı Yıldız Tilbe hakkında mahkeme kararı çıktı! Geçtiğimiz aylarda sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken ve hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılan ünlü sanatçı hakkında mahkemeden takipsizlik kararı çıktı! Peki neden? İşte detaylar..
Yaptığı bestelerle, uçuk kaçık tavırlarıyla, giyim tarzıyla, güçlü sesiyle tanıdığımız geçtiğimiz günlerde "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe hakkında mahkeme kararı çıktı! İşte o detaylar..
Paylaşımı yüzünden soruşturma başlatılmıştı..
Geçtiğimiz mart ayında sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili "Saldıran köpek gruplarına, bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin" şeklinde paylaşım yapmıştı..
"Suç işlemeye tahrik"
Tilbe'nin yaptığı bu paylaşım sonrası, hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü sanatçı verdiği ifade de şu sözlere yer verdi..
"Her şey 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun sokak köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedenini sosyal medyada gördüm an başladı" dedi.