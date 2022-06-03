BIST 2.606
DOLAR 16,52
EURO 17,77
ALTIN 991,06

Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi

Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi

Yaptığı bestelerle, dillere pelesenk olan şarkılarla, uçuk kaçık tavırlarıyla sevilen sanatçı Yıldız Tilbe hakkında mahkeme kararı çıktı! Geçtiğimiz aylarda sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken ve hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılan ünlü sanatçı hakkında mahkemeden takipsizlik kararı çıktı! Peki neden? İşte detaylar..

Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi

Yaptığı bestelerle, uçuk kaçık tavırlarıyla, giyim tarzıyla, güçlü sesiyle tanıdığımız geçtiğimiz günlerde "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe hakkında mahkeme kararı çıktı! İşte o detaylar.. 

110
Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi

Paylaşımı yüzünden soruşturma başlatılmıştı..

Geçtiğimiz mart ayında sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili "Saldıran köpek gruplarına, bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin" şeklinde paylaşım yapmıştı..

210
Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi

"Suç işlemeye tahrik"

Tilbe'nin yaptığı bu paylaşım sonrası, hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

310
Hepsi gebersin demişti! Mahkeme Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi

Ünlü sanatçı verdiği ifade de şu sözlere yer verdi.. 

"Her şey 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun sokak köpekleri tarafından parçalanmış cansız bedenini sosyal medyada gördüm an başladı" dedi. 

410