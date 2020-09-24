Hepsi birbirinden lüks! Hatay'da binlerce liralık servet çürümeye terk edildi

Milli ekonomiye kazanç olur: Otoparktaki araçların ihale ile açık artırma yoluyla satışa çıkarılmasını istediğini dile getiren Çalışkan, "Bu servet, çürüyeceğine satılırsa hem halk araç sahibi olur hem de en önemlisi milli ekonomiye kazanç olur. Bu arada bizim de mağduriyetimiz giderilmiş olur" dedi.