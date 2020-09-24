Hepsi birbirinden lüks! Hatay'da binlerce liralık servet çürümeye terk edildi
HATAY'da 12 milyon lira değerindeki yüzlerce araç çürümeye terk edilmiş durumda bekliyor.
Reyhanlı ilçesinde yediemin otoparkı, yaklaşık 12 milyon lira değerindeki motosiklet ile yüzlerce otomobil ve TIR'a ev sahipliği yapıyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan, bu servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.
Reyhanlı’daki 13 dekarlık yediemin otoparkında bulunan 3 bin 500 motosiklet, aralarında lüks olanlarla birlikte 180 otomobil, 9 konteyner, 10 traktör ve çekicinin piyasa değeri 12 milyon lirayı buluyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan ise bu servetin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ekonomiye kazandırılmasını istiyor.
13 dekarlık alanın tamamen dolduğunu ve adım atacak yerin kalmadığını belirten Çalışkan, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Milli ekonomiye kazanç olur: Otoparktaki araçların ihale ile açık artırma yoluyla satışa çıkarılmasını istediğini dile getiren Çalışkan, "Bu servet, çürüyeceğine satılırsa hem halk araç sahibi olur hem de en önemlisi milli ekonomiye kazanç olur. Bu arada bizim de mağduriyetimiz giderilmiş olur" dedi.