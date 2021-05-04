Henüz 3 bölüm yayımlanan Star TV Kağıt Ev dizisi hakkında flaş karar
Reyting yarışında geride kalan yeni Kağıt Ev için henüz 3 bölüm yayımlanmasına rağmen flaş bir karar alındı.
Tanıtımları sırasında da pek ses getirmeyi başaramayan fakat güçlü bir oyuncu kadrosunu içinde barındıran Kağıt Ev dizisi, reytinglerde gerilerde kaldı. Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi için flaş bir karar alındı.
Kağıt Ev dizisi iddialı kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde beklenen etkiyi yaratamayınca Star TV kanalının yönetimi olaya el attı. Kanal yönetimi tarafından Çarşamba günü de Kağıt Ev dizisinin 3. bölümünü yeniden yayınlama kararı verildi.
Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu ‘Kağıt Ev’in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.
Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin, oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşar.