Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı
2020 ve 2021 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu.
Adı Fenerbahçe ile anılan eski Galatasaraylı Onyekuru Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a imza attı.
18
25 yaşındaki futbolcu, özellikle Galatasaray taraftarları tarafından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları üzerine tepki görmüştü.
28
Satın alma opsiyonuyla kiralandı
Adana Demirspor, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru'yu sarın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
38
Son olarak 2021'de Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.
48