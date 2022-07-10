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Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

2020 ve 2021 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu.

Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

Adı Fenerbahçe ile anılan eski Galatasaraylı Onyekuru Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a imza attı.

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Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

25 yaşındaki futbolcu, özellikle Galatasaray taraftarları tarafından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları üzerine tepki görmüştü.

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Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Adana Demirspor, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru'yu sarın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. 

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Henry Onyekuru yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

Son olarak 2021'de Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

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