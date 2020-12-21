Hemşire 7 ayde 2 kez koronavirüse yakalandı! Korona 3 ay sonra bulaşıyor
İZMİR'de 7 ayda 2 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan hemşire Hatice Demir Savaş, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından da "Koronavirüsü yenenler 3 ay sonra yeniden virüse yakalanabiliyor" uyarası yaptı.
İzmir'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice Demir Savaş, nisan ayında rahatsızlanması üzerine eşi tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerde akciğerlerinde Covid-19'a bağlı tutulum tespit edilen Savaş, hastanede 10 gün tedavi gördü.
Evinde 3 hafta karantinada kalarak sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Yeniden Covid-19 teşhisi konan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı. Savaş, sağlığına kavuşarak evine döndü.
"Nefesimin tıkandığı anlar oldu"
Hemşire Hatice Demir Savaş, Covid-19 hastalığı nedeniyle 7 ay boyunca hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyledi. Hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayında itibaren önerilen tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş şöyle konuştu:
Çocuklarımı göremeyeceğim diye düşündüm
"Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Kovid-19'un ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu televizyonlardan izliyordum ama yaşayınca daha iyi öğrendim."