Hemoroid nedir nasıl tedavi edilir? Uzmanından tavsiyeler

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, "Hemoroidal hastalıklar, halk arasında basur veya mayasıl hastalığı olarak bilinir. Kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun ve makatın çevresindeki toplar damarların bozukluğundan oluşur. Dolayısıyla hastalar bize en çok makattan kanama ve ağrı şikayeti ile başvururlar. İlk belirti makatta kaşıntı ve rahatsızlık hissi de olabilir. Bu semptomlar hemoroidal damarların anormal genişlemesiyle ortaya çıkar. Makat çevresindeki toplar damarlar adeta balonlaşır. Bu balonlaşma alanına kan pıhtısı çökerse ‘tromboze hemoroid’ dediğimiz bir komplikasyon oluşur. " dedi.