Hem yaparken hem yerken eğleneceğiniz waffle tarifi!
Evde waffle makinesi olmadan waffle nasıl pişirilir? Waffle yaparken nelere dikkat edilmelidir?İşte detaylar...
Belçika mutfağının dünyaya hediyesi olan waffle enfes tadıyla damakları şenlendiren bir tatlı. Ülkemizde de oldukça popüler olan waffle'ı evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif hazırladık.
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Waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz.
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Sıcacık hamuru, üzerinde çikolatalı fındık kreması ve arzu ettiğiniz şekerleme ve çikolata parçalarıyla bu lezzet sizi mest edecek.
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Waffle hamuru tarifi için malzemeler:
2 yumurta
1 kaşık şeker
Kabartma tozu
Vanilya
1 çay kaşığı tuz
2 bardak un
1.5 bardak süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
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