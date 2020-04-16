Hem TRT hem Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe'yi reddetti teklifi hüsranla sonuçlandı
Bir dönem Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye programında jüri olan Yıldız Tilbe, yeni program için Acun Ilıcalı'ya ve TRT'ye teklifte bulundu fakat cevaplar ünlü şarkıcıyı memnun etmedi.
TV8'de yayımlanan Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı Gökhan Özoğuz, değişmeyen jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz ile Yıldız Tilbe de bir dönem O Ses Türkiye programında jürilik yapmış, fakat bir sezonun ardından devamı gelmemişti.
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Şimdilerde Yıldız Tilbe, yeniden ekranlara dönmek istediğini dile getirdi. Hatta TRT'ye ve Acun Ilıcalı'ya teklif bilr götürdü. Tilbe, bu tekliflerini sosyal medya hesabı Twitter'dan üzerinden gerçekleştirdi.
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Tilbe, ilk olarak Twitter'da TRT Müzik'te program yapmak istediğini belirtti. Ancak TRT Müzik'in resmi Twitter hesabından gelen yanıt olumsuz oldu.
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Yıldız Tilbe, TRT için şunu yazdı:
''TRT Müzik kanalında her hafta seyircisiz program yapmak istiyorum.''
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