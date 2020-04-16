Hem TRT hem Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe'yi reddetti teklifi hüsranla sonuçlandı

TV8'de yayımlanan Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı Gökhan Özoğuz, değişmeyen jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz ile Yıldız Tilbe de bir dönem O Ses Türkiye programında jürilik yapmış, fakat bir sezonun ardından devamı gelmemişti.