Hem kendi yandı hem sosyal medyayı yaktı! Hayal Köseoğlu'nun bikinili pozları nefes kesti
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu dizisinin sezon finali yapmasıyla kendini tatile attı. Tatildeki bikinili pozlarını yandım diyerek paylaşan ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı.
Mucize Doktor dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu şimdilerde Mahkum dizisinde rol alıyor. Dizinin sezon finali yapması ile tatile çıkan güzel oyuncu bronzlaştığı bikinili fotoğraflarını yandım diyerek hayranlarıyla paylaştı.
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisinde Hayal Köseoğlu da Sasha olarak yer alıyor.
Dizideki başarılı performansıyla kendisine hayran bırakan oyuncu şimdilerde sıcak havanın tadını çıkarıyor.
Köseoğlu tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu, bikinili pozuyla ilgi çekti.