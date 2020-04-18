Hem kadınların hem erkeklerin sağlık için yaptırması gereken testler!
Erken tanının önemi tartışılmaz bir gerçek. Modern insanın her şeyden önce yaşı kaç olursa olsun yılda bir kez genel sağlık kontrollerini yaptırması gerekiyor. İşte kadın ve erkeklerin yaptırması gereken testler!
Rahim Ağzı Kanserine Karşı Önlem Alın
Rahim ağzı kanserinin belirtileri erken dönemde kendini göstermeyebilir. Çıplak gözle ya da ve jinekolojik muayenede rahim ağzındaki sorun görülmeyebilir. Smear testi denilen vajinal akıntı ile ya da “kolposkop” denen rahim ağzını büyüterek gösteren aletlerle değişiklikler fark edilebilir, kesin tanı ise şüpheli bölgeden alınan biyopsi ile konulabilir.
Efor Testi
Burada amaç kalbe giderek artan yük getirmek ve kalp hızını yaşınıza göre hesaplanan (Yaş arttıkça ulaşılması gereken kalp hızı azalır.) belli bir asgari değere ulaştırmaktır. Bu çerçevede egzersiz süresi yaşınıza ve efor kapasitenize göre değişecektir. Ortalama süre yaklaşık 8- 10 dakikadır. Test boyunca kalp ritminiz sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede (her 3 dakikada bir) kan basıncınız ölçülür.
Meme Muayenesi
Kadınların belli aralıklarla memelerini kontrol etmeleri, meme kanserini ileri aşamalara ulaşmadan fark etmenin ve kolay tedaviye başlangıcın ilk adımını oluşturuyor.Her kadın kendini ayda bir kez muayene etmeli. Bu muayene, adet başlangıcından 5-7 gün sonra yani hormon etkisinin en az olduğu dönemde yapılmalı. Kendini düzenli olarak muayene eden her kadın belli bir süre sonra kendi memelerini tanıyor ve normal meme dokusunun özelliklerini öğreniyor. Böylece yeni ortaya çıkan kitleleri erken dönemde fark edebilecek duruma geliyor.
Tansiyon ölçümü
Tansiyon modern insanın en önemli problemlerinden biri. On sekiz yaşından itibaren kadınların düzenli olarak tansiyonunu ölçmesi, eğer bir yükseklik veya düşüklük problemi var ise mutlaka bir uzmana danışması gerekiyor.