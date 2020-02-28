Hem dolandırmışlar hem de 'çok mal' 'aptal' 'öğrenci' diye fişlemişler

Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de kaydı bulunmayan 5 denizcilik kursu firması olduğunu tespit etti. Bahse konu firmaların kendilerine başvuran vatandaşlara sahte olarak hazırladıkları evrakları doldurtarak kurs ücreti altında para tahsil ettikleri, ancak vatandaşlar kurs için aranmadıklarını anlayınca şüphelenerek bahse konu firmaları aradığında iptal olduğunun cevabını aldıkları ve bu şekilde dolandırıldıkları belirlendi.