Hem dolandırmışlar hem de 'çok mal' 'aptal' 'öğrenci' diye fişlemişler
Mersin'de iş ilanı vererek insanları dolandıran 16'sı kadın 19 kişilik çete yakayı ele verdi. Çetenin dolandırdığı kişileri tek tek fişlediği ortaya çıktı. Çete dolandırdığı kişiler için aşağılayıcı ifadelerle not tutmuş.
Mersin'de internet siteleri üzerinden ilan vererek 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenler gibi yapıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 16'sı kadın 19 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların, dolandırdıkları kişiler hakkında fişleme yaptıkları ortaya çıktı. Deftere, dolandırılan kişilerle ilgili, 'bakıyor' 'çok mal', 'iptal', 'dolandırıcı olduğumuzu anladı', 'öğrenci yazık' gibi notlar düştükleri görüldü.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tanıtım sayfası oluşturarak 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde dolgun maaşla çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenleyip, aldatıcı reklam verip vatandaşlardan 1500 ile 3 bin 500 lira arasında ücret alarak haksız kazanç sağlayan ve dolandırıcılık yapanların olduğunu belirledi.
Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de kaydı bulunmayan 5 denizcilik kursu firması olduğunu tespit etti. Bahse konu firmaların kendilerine başvuran vatandaşlara sahte olarak hazırladıkları evrakları doldurtarak kurs ücreti altında para tahsil ettikleri, ancak vatandaşlar kurs için aranmadıklarını anlayınca şüphelenerek bahse konu firmaları aradığında iptal olduğunun cevabını aldıkları ve bu şekilde dolandırıldıkları belirlendi.
19 kişi gözaltına alındı
Tespit edilen firmalara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16'sı kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 3 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.