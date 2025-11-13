Helin Avşar'dan ablası Hülya Avşar'a gönderme! "Beni zorluyor, yalan söylemeyeyim"

"İBRAHİM TATLISES İLE HAKAN ALTUN KULLANDI"

Avşar, "Türkiye'de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum. Eczanelerde de reçete edilen bir ürün bu. İzmir'de fabrika kuruldu ve üretimler başladı. 'Cepte Tedavi' diye bir isim taktım ben buna. İbrahim Tatlıses ile Hakan Altun kullandı. Çok memnun kaldıklarını söylediler" dedi.