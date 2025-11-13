Helin Avşar'dan ablası Hülya Avşar'a gönderme! "Beni zorluyor, yalan söylemeyeyim"
Bir dönem anne kız oldukları iddia edilen Hülya Avşar ve Helin Avşar yeni bir polemik ile gündem oldu. Ablası Hülya Avşar hakkında açıklama yapan Helin Avşar zorlanıyor musunuz sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.
Hülya Avşar ortağı olduğu medikal markasının lansmanı için önceki gün kardeşi Helin Avşar ile Ortaköy'deki Feriye'deydi.
"İBRAHİM TATLISES İLE HAKAN ALTUN KULLANDI"
Avşar, "Türkiye'de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum. Eczanelerde de reçete edilen bir ürün bu. İzmir'de fabrika kuruldu ve üretimler başladı. 'Cepte Tedavi' diye bir isim taktım ben buna. İbrahim Tatlıses ile Hakan Altun kullandı. Çok memnun kaldıklarını söylediler" dedi.
"ŞİMDİKİ GENÇLER EĞLENEMİYORLAR"
Geçen günlerde "Yeni nesil gençler gençliklerini yaşayamıyorlar, bizim zamanımızda böyle değildi" sözleri hatırlatılan şarkıcı "Ben böyle düşünüyorum, bizim tarzımız şimdikilere demode geliyor belki ama o zaman daha güvenilir ortamlardı. Şimdikiler evde, masa başında, oyunda... Evlerde toplanıyorlar, eğlenemiyorlar bence" yorumunu yaptı.