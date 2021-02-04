Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğdu
Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerindeki krizi atlattı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisini öpücüklere boğduğu anı fotoğrafladı.
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde kriz yaşayan ünlü çift, ayrılmıştı. Fakat bu ayrılık kısa sürdü. İkili, şimdilerde mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılığını anlatırken şunları söylemişti:
"Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz."
Evlilik haberleri hakkında da konuşan Hadise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" demişti.
Şarkıcı, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.