Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım Hadise için bakın ne yaptı? Olay hamle
O Ses Türkiye yarışmasının ünlü jüri üyesi Hadise ile aşkları gündeme bomba gibi düşen oyuncu Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle geldi. Yıldırım, dün Instagram hesabından anne ve babasını sildi.
Kanal D'de yayımlanan Hekimoğlu dizisinde oynayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşk ile magazin kamuoyundan düşmüyorlar. İkili, herhangi bir açıklama yapmasa da yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları alevlendiriyor.
"Benek köpek aşklarını ele verdi": Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi.
"Evde beraber karantinadalar": Çıkan haberler karşısında çift, suskunluğunu korurken, ünlü şarkıcı yakayı bir kez daha ele verdi. Hadise'nin internet üzerinden katıldığı bir programda sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.
"Anne ve babasını sildi": İkili hakkındaki çıkan aşk haberleri günden güne artarken Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Kaan Yıldırım annesi ve babasını Instagram hesabından sildi. Oyuncu, annesi Seyhan Yıldırım'ı ve babası Hakan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı.