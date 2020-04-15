Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım Hadise için bakın ne yaptı? Olay hamle

Kanal D'de yayımlanan Hekimoğlu dizisinde oynayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşk ile magazin kamuoyundan düşmüyorlar. İkili, herhangi bir açıklama yapmasa da yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları alevlendiriyor.