Hekimoğlu'nun Doktor Zeynep'i iç çamaşırsız poz verdi yorum yağdı
Kanal D'nin daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizisi Hekimoğlu'nun Doktor Zeynep'i Damla Colbay cesur instagran pozları ile sosyal medyanın dilinde.
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Hekimoğlu, Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması olarak ekran macerasına başladı. Dizi daha ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken dizi salı akşamları seyircisiyle buluşuyor.
Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekilen Hekimoğlu dizisinin oyuncuları da seyirci tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ateş'in ekibindeki tek kadın doktor olan Zeynep'e hayat veren güzel oyuncu Damla Colbay...
27 yaşında olan güzel oyuncu dizide takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye çalışan, hastalara karşı çok şefkatli ve merhametli olan, her şeyiyle Ateş'in zıttı bir karakteri Doktor Zeynep Can'ı canlandırıyor.
Daha önce Kara Para Aşk dizisi ile ekran macerasına çıkan güzel oyuncunun yıldızı Hekimoğlu ile yeniden parladı. Diziden sonra takipçi sayısını hatrı sayılır bir şekilde arttıran Damla Colbay'ın şu an 460 bin takipçisi var.