Hekimoğlu'nun Doktor Zeynep'i iç çamaşırsız poz verdi yorum yağdı

Daha önce Kara Para Aşk dizisi ile ekran macerasına çıkan güzel oyuncunun yıldızı Hekimoğlu ile yeniden parladı. Diziden sonra takipçi sayısını hatrı sayılır bir şekilde arttıran Damla Colbay'ın şu an 460 bin takipçisi var.