Hekimoğlu yıldızı Kaan Yıldırım polis denetimine takıldı! Hadise sorulunca bakın ne dedi
Hekimoğlu dizisindeki karakteriyle ekrana gelen Kaan Yıldırım Etiler'de objektiflere takıldı.
Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son verdi. 10 aydır mutlu bir beraberlik süren ikili, ayrılık kararı almıştı. İlişkilerini sona ermesinin ardından Kaan Yıldırım görüntülendi.
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Sokağa çıkma yasağında polis denetimine takılan ünlü oyuncu izin belgesini soran memurlara “Setten geliyorum” dedi.
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Muhabirleri görünce panikleyen Yıldırım, memurlara “Lütfen izin verin, gidelim” diye ricada bulundu.
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Oyuncu, muhabirlerin “Hadise ile barıştığınız doğru mu” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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