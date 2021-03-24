Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Survivor Baraj'a büyük şok

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaştığı ve Gülben'in, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulduğu Masumlar Apartmanı'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Ekranların sevilen dizisi reyting yarışında ilk sırayı rakibine kaptırdı.