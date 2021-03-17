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Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

16 Mart 2021'in reyting sonuçlarında Hekimoğlu ve Güldür Güldür çakıldı. Masumlar Apartmanı, Survivor, Baraj'a fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.

Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

İmam skeçleriyle tepkilerin odağında olan Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı. 9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. 

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Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi Ayşe seçilirken elenen isim Yunus Emre oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor seyirciyi ekran başında tutmayı başaramadı. Reytinglerde Survivor hüsrana uğradı. 

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Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

Ateş ve İpek arasında vaka krizi çıktığı ve ulaşışan mutlu sonla buzların eridiği Hekimoğlu'nun son bölümü reytinglere dibe çakıldı. Sevilen dizi bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.

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Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulduğu Masumlar Apartman'ın son bölümü reytinglerde zirve yarışından kopmadı. Sevilen dizi ilk sırayı rakibine kaptırdı. 

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