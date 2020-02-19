Hekimoğlu dizisini yakan yatak sahnesi TT oldu boykot başladı
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Hekimoğlu'nun bir sahnesi sosyal medyanın diline düştü ve dizi için boykot çağrısı yapıldı . Twitter'da da Türkiye gündemine giren ve TT olan dizinin yatak sahnesi için binlerce yorum yapıldı.
Hekimoğlu dizisi Kanal D'nin son zamanlarda en dikkat çeken ve en çok izlenen yapımlarından birisi oldu. Her hafta reyting listelerinde zirveyi gören dizinin son bölümündeki yatak sahnesi ise izleyiciden özellikle de Tıbbi Tanıtım Temsilcilerininden büyük tepki gördü. Peki o sahne neydi?
Kaan Yıldırım'ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakterinin, bir otel odasında mümessil ile birlikte olması ve ardından gelen diyaloglar mümessillerin diziye boykot çağrısında bulunmasına neden oldu.
Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessil, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde bir algı oluşturulduğu eleştirilerine maruz kaldı.
Tıbbi Tanıtım Temsilcileri, Kanal D'yi ve Hekimoğlu dizisini kınadıklarına dair bir paylaşımda bulundular. Üstelik mümessiller, 'Bu ahlaksızlığı RTÜK'e şikayet etmeye tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz... Ayrıca hukuki olarak takip edeceğiz' bildirisinde bulundular.