Hekimoğlu dizisini yakan yatak sahnesi TT oldu boykot başladı

Hekimoğlu dizisi Kanal D'nin son zamanlarda en dikkat çeken ve en çok izlenen yapımlarından birisi oldu. Her hafta reyting listelerinde zirveyi gören dizinin son bölümündeki yatak sahnesi ise izleyiciden özellikle de Tıbbi Tanıtım Temsilcilerininden büyük tepki gördü. Peki o sahne neydi?