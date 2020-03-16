Heidi Klum ve Tom Kaulitz karantinada camdan öpüşmeleri olay oldu
Dünyaca ünlü model Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz, Coronavirüs test sonuçları çıkana kadar ayrı odalarda karantinaya alındı. İkilinin camdan öpüşmeleri dikkatleri üzerlerine çekti.
Geçtiğimiz günlerde Heidi Klum, kendisini iyi hissetmediği, boğazının ağrıdığını, öksürdüğünü ve nefes darlığını çektiğini söyleyerek kimseyi riske sokmamak için kendisini eve kapattığını duyurdu. Turne dönüşü ise Koronavirüs testi yaptıran ünlü model ve eşi iki ayrı odada karantinaya alındı.
Karantinada olan çiftten Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile camdan öpüştükleri bir videoyu Instagram'dan yayımlayarak şu notu düştü:
"Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak koronavirüsü testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli."
"Bunlar tuhaf zamanlar… Ama şu anda neyin önemli olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz insanları korumalısınız. Dünyanın her yerinde insanların sosyal mesafeyi korumasına ihtiyacımız var. Bu hepimizi etkiliyor ve bizim sevdiklerimizi, komşularımızı ve toplumumuzu korumamıza bağlı.''
''Lütfen yetkilileri dinleyin ve mümkünse evde kalın, kendinizi fiziksel olarak diğer insanlardan uzak tutun. Özellikle de iyi hissetmiyorsanız…''