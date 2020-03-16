Heidi Klum ve Tom Kaulitz karantinada camdan öpüşmeleri olay oldu

Karantinada olan çiftten Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile camdan öpüştükleri bir videoyu Instagram'dan yayımlayarak şu notu düştü:

"Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak koronavirüsü testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli."