Heidi Klum Grammy tercihi ile pes dedirtti! O kostüme yorum yağdı...
Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, bu yıl da sadece kazananlarıyla değil, kırmızı halıda sergilenen cesur ve sıra dışı stillerle gündeme oturdu.
Kırmızı halının vazgeçilmez isimlerinden Heidi Klum, yıllardır cesur moda tercihleriyle dikkat çekiyor. Bu kez Grammy kırmızı halısında giydiği alışılmadık ve iddialı elbisesiyle tüm dikkatleri topladı.
Katıldığı her etkinlikte tüm gözleri üzerine çeken ünlü model, bu kez Grammy kırmızı halısında giydiği alışılmadık ve iddialı elbisesiyle tüm dikkatleri topladı.