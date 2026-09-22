Hedef Portföy’den yatırımcılara açıklama! 31 milyar TL’lik fonlarda son durum ne?
SPK’nın tasfiye kapsamına aldığı fonlar arasında yer alan Hedef Portföy, yatırımcılara yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hedef Portföy açıklaması nedir, tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların parası ne olacak? Şirket, tasfiye kapsamındaki 13 fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 31 milyar TL olduğunu, bu tutarın yaklaşık 29,8 milyar TL’sinin likit fonlarda bulunduğunu açıkladı. Tasfiye sürecinin Ziraat Bankası yönetiminde yürütüleceği belirtildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarıyla ilgili aldığı tasfiye kararlarının ardından yatırımcıların gözü portföy yönetim şirketlerinden gelen açıklamalara çevrildi. Hedef Portföy, tasfiye kapsamındaki fonların durumu ve yatırımcıların haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. “Hedef Portföy fonlarında son durum ne?”, “Yatırımcıların parası ödenecek mi?”, “31 milyar TL’lik portföy nasıl yönetilecek?” soruları gündemde yer alıyor. Şirket, tasfiye kapsamındaki fonlarda likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığını belirterek, yatırımcıların haklarının korunması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışıldığını açıkladı.
HEDEF PORTFÖY AÇIKLAMASI NEDİR?
Hedef Portföy, SPK’nın tasfiye kararının ardından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, tasfiye kapsamındaki fonların varlıklarının saklayıcı kuruluşlar ve aracı kurumlar bünyesinde bulunduğu, süreç boyunca yatırımcıların haklarının korunacağı belirtildi.
HEDEF PORTFÖY’DE KAÇ FON TASFİYE KAPSAMINDA?
Hedef Portföy’ün açıklamasına göre TEFAS’ta tasfiye kapsamına alınan 13 yatırım fonu bulunuyor.
Hedef Portföy açıklamasındaki fon bilgileri:
Tasfiye kapsamındaki fon sayısı: 13
Toplam fon büyüklüğü: Yaklaşık 31 milyar TL
Likit fon büyüklüğü: Yaklaşık 29,8 milyar TL
YATIRIMCILARIN PARASI NE OLACAK?
Tasfiye sürecinde fonların sahip olduğu varlıklar değerlendirilerek nakde çevrilecek. Elde edilen tutarlar, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında ödenecek.
Ödeme sürecinde izlenecek yol:
Fon varlıklarının belirlenmesi
Varlıkların tasfiye sürecine uygun şekilde değerlendirilmesi
Nakit oluşmasının ardından yatırımcılara ödeme yapılması
HEDEF PORTFÖY LİKİDİTE SORUNU YAŞADI MI?
Hedef Portföy açıklamasında, tasfiye sürecindeki veya diğer TEFAS fonlarında likidite sorunu ya da temerrüt bulunmadığı ifade edildi. Şirket, fonlarda yatırımcıları mağdur edecek veya ödenemeyecek varlık bulunmadığını belirtti.
31 MİLYAR TL’LİK PORTFÖY NASIL YÖNETİLECEK?
Tasfiye kapsamındaki fonların süreci, belirlenen saklama ve tasfiye mekanizması üzerinden yürütülecek.
Süreçte görev alacak kurum:
T.C. Ziraat Bankası
Saklayıcı kuruluşlar
İlgili aracı kurumlar
olarak açıklandı.
FONLARDA SATIŞ İŞLEMLERİ NE DURUMDA?
SPK kararı sonrası tasfiye kapsamındaki fonlarda alım ve satım işlemleri durduruldu. Hedef Portföy, emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen satış taleplerinin nakit olarak karşılandığını, ancak takas süreçleri nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığını açıkladı.
SPK NEDEN FONLARI TASFİYE KARARI ALDI?
SPK, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından bazı portföy yönetim şirketlerine ait fonlarda tedbir kararı aldı. Tasfiye kararlarının amacı, yatırımcı haklarının korunması ve fonların düzenli şekilde sonlandırılması olarak açıklandı.
Tasfiye sürecinin temel amaçları:
Yatırımcı haklarının korunması
Fon varlıklarının güvenli şekilde yönetilmesi
Ödeme sürecinin düzenli yürütülmesi
YATIRIMCILAR NE YAPMALI?
Yatırımcıların süreçle ilgili resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Fon bilgileri, portföy dağılımları ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ilgili kurumların duyuruları üzerinden izlenebilecek.
HEDEF PORTFÖY FONLARINDA SON DURUM
Hedef Portföy’ün açıklamasına göre:
Güncel durum:
13 fon tasfiye kapsamında bulunuyor
Yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğünde portföy bulunuyor
Fon varlıklarının eksiksiz şekilde saklandığı belirtiliyor
Tasfiye süreci Ziraat Bankası yönetiminde yürütülecek