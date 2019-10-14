HEDEF 2021, HEDEF İSTANBUL

Dostoyevski kimdir diye sorsak alacağımız cevaplar 3 aşağı 5 yukarı şöyle olur sanırım:

Ünlü Rus yazar,

Dünya edebiyatına klasik eserler kazandırmış büyük yazar,

Suç ve Ceza’nın yazarı,

Karamazov Kardeşler romanının yazarı...

Henüz 24 yalında İnsancıklar romanı ile Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski başyapıtını ortaya koymuştur…

Cevaplar bu minvalde uzayıp gidecektir.

Peki Dostoyevski’nin İstanbul ile ilgili emellerini biliyor musunuz?

Bilmeyenler var ise çok rahat bir şekilde günümüzün en hızlı iletişim paltformu internet üzerinden küçük bir araştırma ile detay bilgiye ulaşabilir.

Şöyle der ünlü edebiyatçı İstanbul hakkında:

“İstanbul er ya da geç bizim olmalıdır!”

Bir edebiyatçıdan en son duyulacak sözler değil mi?

Ama maalesef böyle.

Edebiyatçı kişiliği ile bilinen birisi İstanbul hakkında böyle düşünüyorsa siyasetçisi, askeri, bürokratı nasıl düşünüyordur kim bilir?

İsterseniz ben size anlatayım ne düşündüklerini:

Batı daha İstanbul’un fethinin hemen ertesi yılından itibaren İstanbul’u tekrar geri alabilmek için heyetler kurup, gizli toplantılar yapmaya başlamıştır.

Hedef belli, amaç belli:

İstanbul’u Müslümanlardan ve Türklerden geri almak...

Hala bununla ilgili toplantılarına devam ediyorlar.

Planlar kurmaya devam ediyorlar.

En son toplantılarını 2016 yılında Sırbistan’da yaptılar.

Bir sonraki toplantılarını ne zaman ve nerede yapacaklar biliyor musunuz?

2021 yılında İstanbul’da...

Ve bu toplantılarını ele geçirilmiş İstanbul’da yapmayı planlıyorlar!

Şuna inanın:

Batı (Bizans) dünyası bütün planlarını İstanbul’u tekrar ele geçirmek üzerine yapıyor.

Rusya’nın da planı bu, İngiltere’nin de Sırbistan’ın da Yunanistan’ın da Amerika’nın da...

Yani kısacası Bizans’ın planları, hedefleri ve hayalleri…

Bakmayın siz öyle milletin gözü önünde yapılan savaşlara,

Asıl savaş perde arkasında ve sinsice oynanıyor.

Bir Rus yazar Dostoyevski’nin söylemlerinden mülhem ittifak halinde göründüğümüz Rusya’nın da Bizans ortağı olduğunu unutmayalım!

Batı’nın İstanbul’un Müslümanların ve Türklerin elinde bu kadar uzun süre kalmış olmasına tahammülü kalmadı.

En kısa zamanda yeniden İstanbul’a hâkim olmaya çalışıyorlar.

Çünkü İstanbul’a sahip olan dünyaya sahip olur, İstanbul’u yöneten dünyayı yönetir.

2021 hedeflerini gerçekleştirmek için şimdiden planlarına hız verdiler. Ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Her türlü hainliği, her türlü tuzağı deneyeceklerdir.

Olan bitenleri bir de bu açıdan okumak da büyük fayda var.

İstanbul’a hiç olmadığımız kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle bir dönemde İstanbul yönetiminin el değiştirmesi için kurulan uçlar ittifakının ardında bir çapanoğlu aramamak ancak safdillik olur.

Hedef İstanbul’u Türk ve Müslüman kimliğinden arındırmak olunca bu işi CHP’den daha iyi yapabilecek taşeron bulunamazdı. O yüzden İstanbul’u yönetenlerin her hareketine dikkat etmek lazım.

Bugün Suriye’de ki Barış Pınarı operasyonumuzun bile bir uzantısı bu minvalde. Zira İsrail’in bu bölgede Yeni İsrail Devleti kurma planlarını ve anlaşmalarını bilmeyen yoktur. Bizim Suriye’de olmamız Yeni İsrail Devletinin kurulmasını engellediği gibi Bizans merkezli İstanbul planlarına da bir operasyondur.

Dünya enteresan bir evrilme aşaması yaşıyor. Ve Türkiye bu sürecin öznesi konumunda.

Bizlerin de bunun bilincinde olmamız icap eder.

Suriye’de gururumuz Mehmetçik bu planları bozarken bizlerin de İstanbul’da teyakkuz halinde kalarak oynanan oyunları ve projeleri iyi takip etmemiz gerekiyor.

Gerekli zamanlarda ve gerekli yerlerde tepkimizi ortaya koymalıyız.

Velhasıl kelam uyanık olmalıyız...

Bir sözüm de devlet yetkililerine...

Mutlaka bütün bunlardan sizin de haberiniz vardır. Var olduğu için Barış Pınarı operasyonu ile proje ve planları en doğru şekilde bozuyorsunuz.

Sizden isteğimiz İstanbul üzerinde yüzyıllık emelleri olanların kirli oyunlarına izin vermemeniz.

İstanbul’umuza sahip çıkmanız...

Biz çıkacağız...

Lütfen siz de sahip çıkınız...

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