HDP'yi kapatma davasında kritik gün! Anayasa Mahkemesi açıkladı

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nden kritik adım geldi. AYM kapatma davasını 31 Mart 2021 tarihli gündemine aldı. O gün HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali' de görüşülecek.Abone ol
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkaların Demokratik Partisi'ne (HDP) kapatma davasının 31 Mart 2021 tarihinde ilk incelemesini gerçekleştirecek.
AYM, Yargıtay Başsavcılığı'nın gönderdiği iddianamede yer alan HDP’nin tamamen kapatılması, 5 yıl boyunca siyasi yasak taleplerini, Hazine yardımından yoksun bırakılması, partiye üye kayıtlarının durdurulması şeklindeki talepleri değerlendirecek.
Aynı zamanda AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun 'milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali' istemiyle yapılmış olan başvuruyu da inceleyecek.