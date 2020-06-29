BIST 115.788
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 390,50
HABER /  POLİTİKA

HDP'nin Şeyh Said paylaşımı olay oldu! Kimler destek verdi sosyal medya karıştı

HDP, Cumhuriyet döneminin ilk bölücü isyanlarından birini başlattığı için idam edilen Şeyh Said'i "saygı" ile andı. HDP gibi bazı muhafazakar gazete ve gazeteciler de Şeyh Said'e sahip çıkınca sosyal medyada kıyamet koptu...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bölücü ayaklanma başlattığı için 1925 yılında idam edilen Şeyh Said ölüm yıldönümünde ilginç kesimleri bir araya getirdi. HDP, Şeyh Sait'e yine sahip çıktı ve sosyal medya hesabından Şeyh Sait ve adamlarını "saygı ile" andı. HDP gibi bazı muhafazakar isimlerin de Şeyh Said'e sahip çıkması sosyal medyada büyük tepki gördü. 

HDP'den yapılan açıklamada, "Şeyh Said ve 47 mücadele arkadaşının İstiklal Mahkemesi tarafından 29 Haziran 1925’te Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda idam edilmelerinin üzerinden 95 yıl geçti. Katledilişlerinin yıldönümünde Şeyh Said ve 47 yoldaşını saygıyla anıyoruz" denildi.

Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla dikkat çeken gazeteci Fatih Tezcan da Twitter hesabından Şeyh Said'e sahip çıktı ve Tüm Müslümanları Şeyh Said'e sahip çıkmaya çağırdı. Tezcan paylaşımında "Türk Ordusu’na sızan Kemalist Terör Örgütü’nün şehid ettiği Şeyh Said’i rahmetle anıyorum. * Müslümanlar’ın aynen bu dili kullanmalarını tavsiye ediyorum. Andığımız şehid kadar cesur ve mücahid olmadıktan sonra yalandan rahmet okumanın anlamı yok! Yoksa anmayın es geçin daha iyi!" dedi.

Anmalara sosyal medyadan tepki...

Akit gazetesi de Şeyh Said anmalarını haberleştirince sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. İşte o tepki tweetlerinden biri...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'de kan donduran görüntü! Lüks malikanelerinden silahlarla çıkıp... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar Pençe-Kaplan operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Yargıtay'dan çalışan herkesi ilgilendiren 'fazla mesai' kararı emsal olacak
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
İran, ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı! İnterpol devrede
İBB'nin 8 milyon TL'ye aldığı Fatih'in tablosuyla ilgili Murat Bardakçı'dan bomba açıklamalar
Kayseri'de babasını koronavirüsten kaybetti oğlu böyle konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 özel ve devlet üniversitesi kaç puan
Ömer Ateş sınava alınmadığı için intihar etti iddiası kıyameti kopardı
Giresun'da 7 yaşındaki kayıp İkra Nur'un babası: Kaçırıldığından şüphelenmeye başladım
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay'a cami projesi için protokol imzaladı
Muharrem ayı 2020 ne zaman başlıyor aşure orucu nedir?
Yıldız Asyalı kiminle evleniyor Yıldız Asyalı ilk eşi kimdir?
Yorumlar 17 yorum