HDP'li vekil Müge Anlı'ya tepki olarak Zazaca konuştu! Mecliste ortalık fena karıştı
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, geçtiğimiz günlerde Zazaca konuşan konuğunu yayından alan ATV sunucusu Müge Anlı’ya TBMM’de Zazaca konuşarak tepki gösterince meclis karıştı.
TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Erdal Aydemir Zazaca konuşmaya başlayınca milletvekili sıralarından tepki geldi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, Aydemir’i uyararak konuşmanın “Ortak dil”le yapılmasını istedi. Aydemir konuşmasına Türkçe devam etti.
Eleştirilere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ATV’deki programda konuğun Zazaca konuştuğu için yayından alındığı iddialarının doğru olmadığını savundu.
RTÜK Kanunu’na göre bir programda başka bir dilde konuşulduğunda çeviri yapılması gerektiğini söyleyen Muş, söz konusu programdaki kadının çeviri olmadığı için yayından alındığını söyledi.
Peki ne olmuştu?
ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programında, Siverek’ten canlı yayına bağlanan kadın Zazaca konuşmuştu. Stüdyodaki konuk yanıt verirken, konuşmaları çevirebileceğini söylemiş ama önce sesi biplenmiş, sonra konuşma kesilmişti.