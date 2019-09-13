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HDP'li vekil Leyla Güven'den tehdit gerillaya katılım da olacak savaş da olacak

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP'li belediye başkanlarının terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle görevden alınmasıyla ilgili "Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” dedi.

Diyarbakır’da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP’li vekillerin görevden alınılmasını eleştirirken çok tartışılacak sözler sarfetti.

Kayyum atamaları hakkında tepki çeken ifadelerde bulunan Şahin, terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekledi.

Güven, “Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” dedi..

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