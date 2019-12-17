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HDP'li Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

MUŞ’un Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın gözaltına alındı.

Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bu sabah İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınırken, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, polis ekiplerince belediye binasında tedbir alındı.

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