HDP'li üç başkan görevden alındı! Fatih Portakal sert tepki gösterdi

Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından verdiği tepki sert oldu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

-Gazeteci Fatih Portakal görevlendirmelere ilişkin sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunarak "Siyasi ilkesizlik partileri yönetenlerden kaynaklanıyor. AKP somut örneği." dedi.

1-Siyasi ilkesizlik partileri yönetenlerden kaynaklanıyor. AKP somut örneği. 23 Haziran’ın 48 saat öncesinde Kürt seçmeni kandirmak için terörist başından mektup getirtip okutan da bu parti, halkin iradesiyle seçilmişleri görevden alan da bu parti. Tuhaf durum! Ve+++ — fatih portakal (@fatihportakal) August 19, 2019

-Portakal, "İlkesiz yapilan siyeset AKP’yi kemiriyor, zaten sonunda bitirecek" yorumunda bulundu.

2-Ve ilkesiz yapilan siyeset AKP’yi kemiriyor, zaten sonunda bitirecek. Çünkü onun kuruluş ilkelerini tekrar savunanlar ortaya çıkacak. Sorun, AKP’nin ne küstürülmüş seçmenlerinde ne tembelleşmiş teşkilatlarında ne metal yorgunluğunda! Sorun nerede mi? — fatih portakal (@fatihportakal) August 19, 2019

-Yorumlarına oldukça sert devam eden Portakal, "Gönüllere neden artık giremediğinizi başka nasıl anlatabilirim size? Gittikçe de uzaklaşıyorsunuz." uyarısında bulundu.