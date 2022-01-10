HDP'li Semra Kaya ile terörist sevgilisi Volkan Bora'nın skandal resimleri için açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'li Semra Güzel'in ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin "HDP'li Semra Güzel fotoğrafları için anayasa gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Skandal fotoğraflara vekillerden de tepki yağdı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ""Bir bayan milletvekilinin, 2017 yılında öldürülen bir terörist ile olan fotoğraflarına baktığımızda hakikaten bir milletvekili olarak utandığımın altını çiziyorum. Bu teröristin silahından çıkan kurşunlar, acaba kaç masum insanı katletmiştir? 'O zaman milletvekili değildi' deniliyor. Bu kişiyi milletvekili yapan irade yani HDP, bunu bilmiyor muydu? Bunları özellikle yapıyorlar ve millete silahla mesaj veriyorlar." dedi.