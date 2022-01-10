HDP'li Semra Kaya ile terörist sevgilisi Volkan Bora'nın skandal resimleri için açıklama
DİYARBAKIR HDP Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. TBMM Başkanı Şentop bu görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. PKK teröristi Volkan Bora ile sevgili olan HDP milletvekili Semra Güzel için TBMM Başkanından açıklama geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'li Semra Güzel'in ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin "HDP'li Semra Güzel fotoğrafları için anayasa gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Skandal fotoğraflara vekillerden de tepki yağdı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ""Bir bayan milletvekilinin, 2017 yılında öldürülen bir terörist ile olan fotoğraflarına baktığımızda hakikaten bir milletvekili olarak utandığımın altını çiziyorum. Bu teröristin silahından çıkan kurşunlar, acaba kaç masum insanı katletmiştir? 'O zaman milletvekili değildi' deniliyor. Bu kişiyi milletvekili yapan irade yani HDP, bunu bilmiyor muydu? Bunları özellikle yapıyorlar ve millete silahla mesaj veriyorlar." dedi.
HDP'li vekilin terörist sevgilisi
29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.