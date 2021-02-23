HDP'li Pervin Buldan'dan Süleyman Soylu'ya yanıt: Fotoğrafları Erdoğan'a gösterseydi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan grup toplantısında konuştu. HDP'li vekil Taşdemir'in, Gara'ya gitmediğini söyleyen Buldan, Bakan Soylu'ya da yanıt verdi. Buldan, "Heyetimizin çözüm sürecinde devletin ve iktidarın bilgisi, onayı ve ricası dahilinde gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğraflarını gösterdi. Bunun adı algı yaratma çabası. O fotoğrafları keşke önce kendi genel başkanına gösterseydin." dedi

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Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde Gara operasyonu vardı. Bir kez daha iktidarı suçlayan Buldan, 2015 yılını hatırlattı.

HDP'li Direyet Dilan Taşdemir'in Gara gitmediğini söyleyen Buldan, Süleyman Soylu'nun katıldığı yayında gösterdiği fotoğraflara ilişkin konuştu. " Heyetimizin çözüm sürecinde devletin ve iktidarın bilgisi, onayı ve ricası dahilinde gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğraflarını gösterdi. Bunun adı algı yaratma çabası. O fotoğrafları keşke önce kendi genel başkanına gösterseydin. Erdoğan o süreci çok net bildiği için keşke önce ona gösterseydi." ifadelerini kullanan Buldan, "Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz." dedi.

Buldan'ın konuşmasından satır başları:

Biz hem muhalefet olarak hem HDP olarak halk adına hesap soruyoruz iktidardan. Sormaya da devam edeceğiz. İktidarda olmanın sorumluluğu insanları ölü değil canlı olarak getirmektir. AKP iktidarı Gara'da yapamadıklarından da sorumludur. Siyasi kibir ve güç gösterisi nedeni ile kendi vatandaşlarının hayatını hiçe sayan anlayışı herkes Gara'da gördü.

İktidar Gara meselesinde açık suçludur. Amaçlarının Gara'da insanları kurtarmak olmadığı ortadadır. Amaçları bu olsaydı yöntem bu olmazdı. Operasyon değil başka yol diyalog yolu seçilmeliydi. Bu yol geçmiş dönemlerde bizlere kanıtlamıştır. 2015'te Lice'de 3 uzman çavuş bizim girişimlerimiz sonucu onları aldık kaymakamlığa getirdik, teslim ettik. O insanlar sonra bize teşekkür etti.

"Siyasi amaçlarına ulaşamayınca HDP'ye saldırdılar"

13 insanın getirilmesi için hükümete defalarca çağrı yaptık. Dikkate almadılar. Hedefleri Gara'dan kullanabilecekleri hikaye çıkartmaktı. Gara gerçeği budur. Siyasi amaçlarına ulaşamayınca HDP'ye saldırdılar. HDP kapatılsın korosu her gün nefret iklimini yaymaya devam ediyor. Kontrolü ve şuuru kaybeden iktidarla karşı karşıyayız. Birkaç gün önce Ankara'nın siyaset çöplüğüne gönderilen AKP'li HDP'ye oy veren insanlara beddua etti. Ona tek cümlemiz var onu Allah'a havale ediyoruz.

"Vekilimiz Gara'ya gitmemiştir o tarihlerde nerede olduğu bellidir"

Bunların fotoğrafçı bakanı var. Ona yaptıklarına, söylediklerine, yalanlara cevap vereceğim. Çözüm sürecinde Kandil'e yaptığımız ziyaretin üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar yetmiyor vekil arkadaşımıza iftira etmekten geri durmuyor. HDP'li vekil Gara'ya gitmiş oradan talimat almış Türkiye'ye dönmüş. Gerçekten pes doğrusu. Buradan açıkça söylüyorum bu kuyruklu yalandır. Bizim vekilimiz Gara'ya gitmemiştir o tarihlerde nerede olduğu bellidir. Bu kara propagandanın altında nasıl kalacaklarını düşünmüyorlar mı? Bizim milletvekillerimizin Gara’da ne işi var? Erbil’e zaman zaman vekillerimiz gider gelirler.

"Bunun adı algı yaratma çabası"

Savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin. Aynı bakan heyetimizin çözüm sürecinde devletin ve iktidarın bilgisi, onayı ve ricası dahilinde gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğraflarını gösterdi. Bunun adı algı yaratma çabası. O fotoğrafları keşke önce kendi genel başkanına gösterseydin. Erdoğan o süreci çok net bildiği için keşke önce ona gösterseydi.

Biz çözüm sürecini 3 ayak üzerinden götürdük. O süreçte İmralı’da sayın Öcalan’la yaptığımız her görüşme devletin ve hükümetin bilgisi ve onayı dahilinde yapılmıştır. İmralı ziyaretinden sonra devlet ve hükümetin onayıyla Kandil’e gidiyorduk. Görüşmenin sonucu devlet ve hükümete aktarıyorduk. Devlet heyeti ise biz İmralı’ya gitmeden önce kendisi gidiyor, bu bilgileri götürüyor, Sayın Öcalan’la görüşmeleri gerçekleştiriyor, arkasından bizi İmralı’ya gönderiyordu.

Sonra çözüm heyeti İmralı’ya gidiyordu, sayın Öcalan devlet heyetiyle görüşmenin çerçevesini bize aktarıyor, devlet heyetiyle görüşme yaptıktan sonra devletin bilgisi ve onayı dahilinde oradaki PKK yetkililerine anlatıyorduk.

Bir defasında Kandil’e görüşme gerçekleştirdiğimiz sırada yukarıda 2 İHA tepemizde dolaşıyordu. Bir hareket gördüğü anda bulunduğu yeri bombalar. Ağaçların altına girdik, daha sonra toplantımızı gerçekleştirdik. Ankara’da devlet ve hükümet yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdik. Üzerimizden İHA’lar geçti dedik, sizin güvenliğiniz için oradaydı dediler.

Bütün bunlar devletin kayıtlarında mevcuttur. Her yaptığımız görüşmeler kayıtlarda mevcuttur. Ben ne bir fazlasını ne bir eksiğini anlatmıyorum.

"Televizyonlarda gösterdiğin fotoğrafın hikayesini anlatayım"

Soylu efendi bak iyi dinle! Sana televizyonlarda gösterdiğin fotoğrafın hikâyesini de anlatayım. Kandil fotoğrafları PKK’dan silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere aittir.

Ne mutlu bize ki çözüm süreci boyunca bu ülkeye cenazeler gelmedi. Ne mutlu bize ki 3 yıl boyunca yürüttüğümüz onurlu bir duruş vardı ve bunun arkasındayız. Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz.