HDP'li Pervin Buldan, itiraf etti! Meral Akşener'in adaylıktan neden çekildiği belli oldu

Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı muamması ve krizi sürerken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için dikkat çeken ifadelerde bulundu. HDP'li Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

6'lı muhalefet ittifakında Cumhurbaşkanlığı adaylığı bilmecesi sürüyor. Masaya dışarıdan destek veren, HDP'den ise konuyla ilgili dikkat çeken bir ifade geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tüm temsilcilerinin istemesine rağmen 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını, 'Başbakan' olmak istediğini sıkça ifade etmişti. Akşener'in kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini adaylık için öne çıkarmak istediği biliniyordu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ve Meral Akşener ile ilgili bomba ifadelerde bulundu.

"Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına uygun değil"

Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

Alpay Özalan: 'Adaylıktan neden çekildiği belli oldu'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadelerle ilgili, "HDP'li Pervin Buldan, itiraf ediyor. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığından neden çekildiği belli oldu. Meral Akşener, HDP'ye yaranmak için "Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yaparım." demişti, "Pervin Buldan'la da yaparım." deseydi belki sıcak bakardı!" sözlerini kullandı.