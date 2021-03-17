HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü! AK Partili vekil slogan attı

KOCAELİ HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erdi. TBMM'deki oturumda HDP'liler sıralara vurdu AK Partili vekil sloganlar attı.

Abone ol

Yargıtay 16. Ceza Dairesi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını geçtiğimiz ay onamıştı. Bugün Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

TBMM'deki oturup sırasında gergin anlar yaşandı. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili karar okunurken HDP'liler sıralara vurarak protesto etti.

Meclisi terketmiyorum

HDP'li Gergerlioğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bir tweet sonunda benim vekilliğimi düşürdüler. Bu kararı ne MHP ne Ak Parti savunamadı! Meclisi terk ettiler! Biz milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi. Karar sonrası Meclis’i terk etmeyerek eyleme başlayan Gergerlioğlu, “Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum” diye konuştu.



Gergerlioğlu hakkındaki karara birçok siyasetçi tepki gösterdi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Bu haksızlığı asla kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Slogan atan AK Partili vekil dışarı çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol (sağda), Abdurrahim Aksoy'u, "Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti.

1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak

Doktor ve insan hakları aktivisti, Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017′ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti. İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017'de kurulan “Hak ve Adalet Platformu”nun sözcülüğünü yapıyordu. Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.

HDP'nin sandalye sayısı 55'e düştü

Kararla birlikte HDP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 55'e düştü. Meclis'te halen 584 milletvekili aktif olarak görev alıyor.

Sandalye dağılımı