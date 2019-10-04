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HDP'li eski Vekil Sırrı Süreyya Önder'in avukatı: Tahliye kararı yazıldı

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" açıklaması yaptı.

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararı verdi.

Tahliye kararı cezaevine gönderildi

Kararın ardından Kandıra Cezaevi'nde bulunan Önder'in dün serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için Önder tahliye olamadı.

Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından Önder hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı cezaevine gönderildi.

"Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz"

Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" dedi.

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