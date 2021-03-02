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HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı! Halit Ugun görevden uzaklaştırıldı

ERZURUM’un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP’li Halit Ugun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine kayyum atandı. 

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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Ugun içişleri bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine kayyum atandı.

Sabah'ın haberine göre İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

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